Перенос сайта с HTML на Wordpress

Добрый день.

Есть сайт: https://prokuratura-rf.ru/. Сейчас он работает на HTML файлах. Нужно перенести сайт на Wordpress. Сам сайт ранее был тоже на Wordpress, на теме Root, но сейчас все файлы работают по HTML. По сути, нужно сделать так, чтобы код изменился минимально (по-возможности). Все URL-адреса, теги , мета-теги description должны сохраниться в том же виде, что и сейчас. </p><p> </p><p>С вас нужна оценка. Будет безопасная сделка. </p><p> </p><p>Если есть какие-то уточняющие моменты, то пишите в личку.</p>