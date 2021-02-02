Перенос сайта с HTML на Wordpress

1. Изменения на Главной сейчас отзывы такие https://yadi.sk/i/NHtaWbfqtAWOsg а нужно https://yadi.sk/i/Hkj8VrCrGaB3qw Изменения: [list][*]фото пользователя заменить на фото товара [*]имя автора над отзывом заменить на название товара со ссылкой[*]под названием товара поставить метки товара[*]под текстом отзыва справа в одну строку поставить оценку, ...
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Добрый день.
Есть сайт: https://prokuratura-rf.ru/. Сейчас он работает на HTML файлах. Нужно перенести сайт на Wordpress. Сам сайт ранее был тоже на Wordpress, на теме Root, но сейчас все файлы работают по HTML. По сути, нужно сделать так, чтобы код изменился минимально (по-возможности). Все URL-адреса, теги , мета-теги description должны сохраниться в том же виде, что и сейчас. </p><p> </p><p>С вас нужна оценка. Будет безопасная сделка. </p><p> </p><p>Если есть какие-то уточняющие моменты, то пишите в личку.</p>
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