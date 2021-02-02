Перенос сайта с HTML на Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок11573 просмотра
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Добрый день.

Есть сайт: https://prokuratura-rf.ru/. Сейчас он работает на HTML файлах. Нужно перенести сайт на Wordpress. Сам сайт ранее был тоже на Wordpress, на теме Root, но сейчас все файлы работают по HTML. По сути, нужно сделать так, чтобы код изменился минимально (по-возможности). Все URL-адреса, теги , мета-теги description должны сохраниться в том же виде, что и сейчас. </p><p> </p><p>С вас нужна оценка. Будет безопасная сделка. </p><p> </p><p>Если есть какие-то уточняющие моменты, то пишите в личку.</p>

WordPressHTML
3 года назад
nogval
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
3 года назад
$120
3 дня
Отличный исполнитель. Учитывает дополнительные мелкие замечания, возникшие при работе. В будущем, с удовольствием буду работать снова.
Все отлично! Спасибо за проект. Рекомендую к сотрудничеству!