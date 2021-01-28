Перенести сайт с тильды на мой хостинг. Чтобы работал 1 в 1.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки277 просмотров
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Есть несложный сайт на тильде, нужно его перенести на хостинг. У кого есть опыт переноса, пишите сразу цену.

п.с. нужно чтобы сайт на хостинге выглядел 1 в 1 как на тильде - стили и т.д.

3 года назад
arturix
Артур 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад