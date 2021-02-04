Внести ряд правок на сайт Joomla

$30
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки1382 просмотра
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Не обходимо выполнить ряд доработок на сайте.

1. Убрать страницу-дубль из карты сайта

2. Нужно вывести теги alt и title к превью статей

3. Сделать «стрелочку» в хлебных крошках в виде символа. Сейчас это изображение.

4. Убрать страницы список в т.з.

5. Убрать ошибку, появляющуюся на слайдере (IMAGESIZER_ERR_ACCESS):

6. Удалить страницу с алиасом «informatsiya».

Joomla
3 года назад
Vixen84
Максим 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$30
2 дня
Работы была выполнена качественно и в срок. Рекомендую!
Максим всегда был на связи. Оплатил без задержек. Рекомендую к сотрудничеству!