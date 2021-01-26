Интеграция сайта на простой движок

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок197 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня. Есть сайт на самописном движке, нужно перенести на какой нибудь простой движок с понятной админкой, с сохранением функционала сайта.

http://garnizon-msk.ru/

логин admin 

пароль admin111

3 года назад
pokatilovsasha
Александр 
47 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад