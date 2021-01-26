Интеграция сайта на простой движок

Добрый день. ТЗ во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня. Есть сайт на самописном движке, нужно перенести на какой нибудь простой движок с понятной админкой, с сохранением функционала сайта.
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