Wordpress. Проблема при добавлении товара в корзину

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки520 просмотров
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Проблема только при добавлении товара с гостя, с авторизованного пользователя работает как надо.

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WordPress
3 года назад
wirtus
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
svetl94ok
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Все прошло очень быстро и качественно, рекомендую Александру к сотрудничеству!
Надёжный заказчик, по уточняющим вопросам всегда на связи, оплата в срок. Рекомендую Владислава к сотрудничеству.
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