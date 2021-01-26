Поправить блоки смены города на WP

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок772 просмотра
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Есть сайт на WP, в шаблоне реализованы 2 блока для смены города (в шапке и в подвале), при изменении которого должно меняться несколько

параметров (без перезагрузки страницы): логотип, телефон и адрес

компании в регионе. После непонятных действий этот функционал перестал

работать, хотя в шаблоне все данные есть.

3 года назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад