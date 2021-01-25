Посадить html на WordPress

$13
Системы управления (CMS)Закрыт14 заявок992 просмотра
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Здравствуйте!

Не большой макет нужно посадить на WP

Через плагин  Advanced Custom Fields PRO

Ссылку на верстку отправлю по запросу, пока делаем главную, потом за другой бюджет внутренние.

WordPressHTML
3 года назад
semsem2009
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад