Копию сайта с чистым шаблоном без товаров и тд Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1049 просмотров
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Имеется сайт https://109.68.214.126 на cms Битрикс, который по сути является копией https://www.marinaobuv.ru/ с новым шаблоном Аспро: Максимум. Нужно сделать копию системы с шаблоном, но без каталога с товарами, и установить на сервер

3 года назад
maxbic
Максим 
28 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад