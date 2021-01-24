Ранее был разработан сайт www.rusdemolition.ruВыполнен на wp с использованием elementor.Далее от одного контент-менеджера к другому поступали регулярные комментарии об очень медленной загрузке elementor и соответственно долгой работе с контентом, а также, о тех или иных ...
Копию сайта с чистым шаблоном без товаров и тд Битрикс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт https://109.68.214.126 на cms Битрикс, который по сути является копией https://www.marinaobuv.ru/ с новым шаблоном Аспро: Максимум. Нужно сделать копию системы с шаблоном, но без каталога с товарами, и установить на сервер
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