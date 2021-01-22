Разработать плагин для Wordpress, WooCommerce

Примерно ТЗ ( подробности пишите на почту ):

Баланс:

Баланс пользователя можно поплнить через api ( cms module ) https://www.interkassa.com/ua/

Рандомный товар:

Я могу создать рандомный товар ( Я выбираю 8 продуктов ).

Клиент нажимает купить и ему выпадает случайных товар из этих 8 выбранных. Нужна настройка рандома на каждый товар.

Система инвентаря:

Товар который был куплен будут показаны у пользователя в личном кабинета где он можеть продать его продать со скидкой 30% нам . В админке можно в профиле пользователя удалять товар у пользователя при оформлении доставки.