Обновить Wordpress 4.9.3

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки364 просмотра
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Есть сайт-визитка на wordpress 4.9.3 (свой шаблон и пара форм обратной связи, список активированных плагинов во вложении), на нём обнаружены уязвимости, которые регулярно эксплуатируются (список уязвимостей во вложении).

Необходимо провести обновление wordpress на последнюю стабильную версию движка. 

Когда пытался самостоятельно обновить движок, сайт перестал работать, "поехали" стили.

Ищу специалиста, который готов взяться за обновление и процедуру наладки работоспособности сайта на новой версии движка, восстановления его работоспособности и/или стилей.

Прошу в предложениях указать, как будет рассчитываться стоимость ваших услуг. Спасибо.

WordPress
3 года назад
kilos777
Антон 
42 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Lemp
26 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Быстрый ответ и качественный подход к делу. Анализ исходной ситуации и исполнение задачи сопровождались исчерпывающими комментариями в мессенджере. Адекватная оценка трудоёмкости. Доволен сотрудничеством и результатом. Отдельное спасибо за рекомендации по улучшению сайта.
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Всегда на связи.
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