Внести доработки на сайте с самописной CMS

Имеется сайт на самописном движке.

Недавно сменился полностью дизайн, он уже свёрстан и натянут.

Необходимо внести ряд правок, в частности перенести некоторые данные со старой версии сайта (метатеги например, их очень много), внести некоторые правки в верстке и т.д.

Всё это я скину в виде ТЗ с пунктами для реализации.