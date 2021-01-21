Собрать лендинги на CMS WP

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок1296 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть собранные на фигме  страницы лендингов собранных по одному макету с различиями в контенте

Нужно:

Собрать страницы на одном домене

Один сайт как главная, второй как внутренняя страница

1) Главная

https://www.figma.com/proto/ymK28FZV7tkkbU9nev0Ctg/Pilipchuk.online.development?node-id=21%3A2&viewport=948%2C509%2C0.2584909498691559&scaling=min-zoom

2) Внутренняя

https://www.figma.com/proto/9R1TIKlNUIyoN0LcKZNjei/Pilipchuk.online?node-id=114%3A2&viewport=2245%2C1248%2C0.3220454454421997&scaling=min-zoom

Требования к сборке: 

Качество, управляемость всеми полями из админки, Сео инструментарий

3 года назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Создание ГС

    $2

    Всем привет. Ищу исполнителя на создание большого количества ГС. Требования:  Уникальный текст и картинки Уникальный код, разные шаблоны ВП Примеры шедевров flebiops.ru habbet.ru vovolaskas.ru Сайты нужны пачками по 30 штук. Цена указана за 1 шт. Ищу человека на постоянное сотрудничество.

    Системы управления (CMS)13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Поменять цены на сайте с CMS MODx

    Нужно поменять цены на сайте pechatnik.by. Около 80 позиций в сувенирке. У каждой позиции цена меняется в 3 местах. Цены нужно поменять для калькулятора товара (его начальная цена, цена в зависимости от тиража) а также в таблице ...

    MODX
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно по видео написать текст и сделать фотки

    Добрый день. Есть видео про то как делать прически. Нужно по этим видео оформить статью на wordpress Нужно из этого видео вытащить тексты (в специальной программе это делать очень легко и быстро), сделать из скриншотов гифки ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • SQL запрос, который будет подсчитывать заказы в WooCommerce

    Нужен SQL запрос, который будет подсчитывать заказы в WooCommerce ежедневно за определенный промежуток времени с определенным статусом для указанного товара. В результате в phpMyAdmin должна быть таблица формата 2021-01-01   5 2021-01-02   7 2021-01-03   15 т.е. за определенный ...

    WooCommerce
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить кнопки + другие правки сайта на Bitrix

    1. Необходимо только для 1 поддомена сайта (всего их 5) вывести на странице товара 4 кнопки для возможных вариантов покупки/осмотра товара. При клике на каждую открывается действующая модалка. 2. Разобраться где находится описание категории (SEO-текст внизу ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сделать сайт на вордпресс

    $50

    - Нужно вытянуть верстку сайта [url=https://spci.ca/]spci.ca/[/url]  - и посадить на вордпресс - перенести контент 1в1  – контент сами поменяем на Русский. Пишите цену и сроки. P.S В начале предложения пишите "хочу на море"

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад