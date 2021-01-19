- Нужно вытянуть верстку сайта [url=https://spci.ca/]spci.ca/[/url] - и посадить на вордпресс - перенести контент 1в1 – контент сами поменяем на Русский. Пишите цену и сроки. P.S В начале предложения пишите "хочу на море"
Добавить кнопки + другие правки сайта на Bitrix
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Необходимо только для 1 поддомена сайта (всего их 5) вывести на странице товара 4 кнопки для возможных вариантов покупки/осмотра товара.
При клике на каждую открывается действующая модалка.
2. Разобраться где находится описание категории (SEO-текст внизу категории) для дальнейшего изменения.
3. Поправить шаблон вывода мета тегов для созданных 2х разделов (все остальные работают корректно).
4. Добавить блок с новой формой для отправки заявки на страницу услуги (такие-же есть по аналогии на других услугах).
Есть только ФТП и админка (ssh доступов нет). ТЗ уже сформировано и готова отправить по требованию.
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