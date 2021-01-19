Добавить кнопки + другие правки сайта на Bitrix

1. Необходимо только для 1 поддомена сайта (всего их 5) вывести на странице товара 4 кнопки для возможных вариантов покупки/осмотра товара.

При клике на каждую открывается действующая модалка.

2. Разобраться где находится описание категории (SEO-текст внизу категории) для дальнейшего изменения.

3. Поправить шаблон вывода мета тегов для созданных 2х разделов (все остальные работают корректно).

4. Добавить блок с новой формой для отправки заявки на страницу услуги (такие-же есть по аналогии на других услугах).

Есть только ФТП и админка (ssh доступов нет). ТЗ уже сформировано и готова отправить по требованию.