Интеграция CRM с курьерскими службами

Требуется провести интеграцию CRM системы с 3курьерскими службами, а также разработать графический интерфейс ПО для

управления интеграциями.

Задача технически сложная, т.к. очень много логистических нюансов как со стороны CRM,так и со стороны курьерских служб.

API у CRM и курьерских служб имеется, документация и техническая поддержка работает штатно.

Уважаемые исполнители, пожалуйста в прикрепляйте свои технически сложные

реализованные проекты, либо проекты в сфере логистики, ERP или e-commerce.

Более подробное ТЗ для оценки стоимости и сроков будет выслано кандидатам.