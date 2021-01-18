В первую очередь ищем ответственного разработчика, с которым возможны долгосрочные рабочие отношения. [b]Задачи: [/b] Разработка и доработка сайтов на 1С-Битрикс. Ожидаемый объем работ примерно на 20 часов в неделю. Оплата в зависимости от опыта. Необходим опыт работы с ...
Решить проблему с загрузкой картинок на сайт Cs Cart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо решить проблему с загрузкой картинок на сайт по URL.
Разработчику движка проблема известна, решение по ссылке:
https://www.cs-cart.ru/docs/4.4.x/user_guide/manage_products/products/images_import_problem.html
Необходимо выполнить техническую часть, создать файл, загрузить на хостинг, проверить работоспособность.
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