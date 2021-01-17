Исправить ошибку в админке HostCMS

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка190 просмотров
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При входе в админку ошибка - Exception: Class 'Core_Http_Socket' not found

Необходимо восстановить работу админки.

HostCMS 6

3 года назад
Abelozerov
Алексей 
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад