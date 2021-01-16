Сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий на сайте Worpdress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок1132 просмотра
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На сайте Wordpress требуется сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий. Допустимо использовать готовые решения (jQuery плагины, библиотеки такие как isotope или подобное). Сам список терминов уже динамически выводится в нужном виде, нужно сделать чтобы при клике на термин отображались карточки относящиеся только к выбранному термину.

Есть еще несколько задач для этого сайта относящихся к внешнему виду и функциональности, в планах заняться ими после создания фильтра

ссылку предоставлю по вашему запросу.

3 года назад
Sukhanov_Alexey
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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