Сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий на сайте Worpdress

На сайте Wordpress требуется сделать фронтэнд фильтр по терминам таксономий. Допустимо использовать готовые решения (jQuery плагины, библиотеки такие как isotope или подобное). Сам список терминов уже динамически выводится в нужном виде, нужно сделать чтобы при клике на термин отображались карточки относящиеся только к выбранному термину.

Есть еще несколько задач для этого сайта относящихся к внешнему виду и функциональности, в планах заняться ими после создания фильтра

ссылку предоставлю по вашему запросу.