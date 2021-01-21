Правки сайта на WP

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок1279 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно поправить пару моментов на сайте, сайт на wordpress. 

Для примера: есть шорткод woocommerce [best_selling_products], хиты продаж на главной, но цена товара отображается не так как нужно.

3 года назад
NikitKo
Никита 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DoktorJD199
Егор 
30 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$5
1 день
Все отлично, продолжаем работать
Всё хорошо, быстро.