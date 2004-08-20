Перенести информацию с одного сайта на другой сайт на wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок1566 просмотров
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Есть сайт krutoplan.ru. Нужно перенести  информацию с этого на http://t1.krutoplan.ru/ (текст и страницы). Потом развернуть (перенести) на основной домен с http://t1.krutoplan.ru/ на krutoplan.ru. Развернуть новый сайт на готовом шаблоне http://t1.krutoplan.ru  с данными с сайта  krutoplan.ru. Сайт должен быть полностью как шаблон с иконками, картинками и т.д. Только скриншоты нужно оформить красиво и добавить на сайт на страницу. Жду предложений. Шаблон вот этот https://ru.wordpress.org/themes/conceptly/ 

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
Avrora_13
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
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