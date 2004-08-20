Нужно перевести старый HTML сайт на любой движок для возможности добавления контента через админку. Сайт - http://dom-europa.ru/ Фронт можно оставить какой есть или перевести на Bootstrap с сохранением текущего дизайна.
Перенести информацию с одного сайта на другой сайт на wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт krutoplan.ru. Нужно перенести информацию с этого на http://t1.krutoplan.ru/ (текст и страницы). Потом развернуть (перенести) на основной домен с http://t1.krutoplan.ru/ на krutoplan.ru. Развернуть новый сайт на готовом шаблоне http://t1.krutoplan.ru с данными с сайта krutoplan.ru. Сайт должен быть полностью как шаблон с иконками, картинками и т.д. Только скриншоты нужно оформить красиво и добавить на сайт на страницу. Жду предложений. Шаблон вот этот https://ru.wordpress.org/themes/conceptly/
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