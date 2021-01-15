Обновить WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт13 заявок1558 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо обновить WordPress  до последней версии + плагины. Текущая версия 5.2.9

Доступы скину в личку

WordPress
3 года назад
Natalia-V
Наталья 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад