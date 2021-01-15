Перевод HTML сайта на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт25 заявок2489 просмотров
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Нужно перевести старый HTML сайт на любой движок для возможности добавления контента через админку.

Сайт - http://dom-europa.ru/

Фронт можно оставить какой есть или перевести на Bootstrap с сохранением текущего дизайна.

HTML
3 года назад
guest_16107173372479
3 года в сервисе
Был
3 года назад