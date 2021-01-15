Убрать заголовок блока на Drupal

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки189 просмотров
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на сайте есть страница, в которой есть блок, в этом блоке есть заголовок который не получается убрать или изменить из админки

Drupal
3 года назад
guest_15720229361399
Россия
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад