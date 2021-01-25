Обновить плагины на сайте WordPress.

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки228 просмотров
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Обновить плагины , в дальнейшем нужна будет доработка сайта. (brestgranit by)

WordPress
3 года назад
BrestGranit
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Sizam4ik
41 годПольша
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$10
1 день
Быстро, качественно оперативно. Всем рекомендую. Буду продолжать сотрудничество.
Спасибо за проект, постоянную связь и быструю оплату! Продолжаем сотрудничество.