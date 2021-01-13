Доработка консоли Worpress (настройка прав доступа по ролям)

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1060 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимо доработать консоль WP так, чтобы можно было «нарезать» права по ролям:

«Администратор»

«Модератор»

«Редактор»

«Автор»

Также необходима интеграция с сервисом проверки уникальности контента content-watch.ru и форма статистики (интеграция с Яндекс.Метрика).

Подробнее в файле:

https://docs.google.com/document/d/1g93odbnA9z72TNM_Bxg-wFT7zM_uwk8S9NoINObPUNA/edit

Необходимо понять стоимость доработки, а также сроки.

3 года назад
tuft
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад