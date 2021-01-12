Сверстать тему для Woocommerce по макету

Есть работающий интернет-магазин виртуальных товаров. Нужно сверстать под него новую тему с нуля по макету из Figma.

Делаем в два этапа:

1 этап - верстка+программирование только основной страницы товара. Чтобы понять на сколько хорошо получается. Этап оплачивается.

2 этап - верстка остальных страницы.

ТЗ во вложении.

Указывайте цену за первый этап и ориентировочную цену за второй этап.