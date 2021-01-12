Сверстать тему для Woocommerce по макету

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок835 просмотров
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Есть работающий интернет-магазин виртуальных товаров. Нужно сверстать под него новую тему с нуля по макету из Figma.

Делаем в два этапа:

1 этап - верстка+программирование только основной страницы товара. Чтобы понять на сколько хорошо получается. Этап оплачивается.

2 этап - верстка остальных страницы.

ТЗ во вложении.

Указывайте цену за первый этап и ориентировочную цену за второй этап.

WooCommerce
3 года назад
ip21region
Алексей 
41 годРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
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