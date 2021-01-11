Есть сайт giftplace.com.ua, там нужно сделать правки по нашему тз, на сайте и в админке. На все правки есть псд файлы.
Нужно ускорить и оптимизировать сайт на WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Нужно ускорить и оптимизировать сайт на WordPress по PageSpeed на сайте используется плагин Элементор+Woocomerce адрес сайта: https://osw.com.ua/
На сайте стоят плагины по оптимизации такие: WebP Express, WebARX, WP Rocket, Smush, Images to WebP
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