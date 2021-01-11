Нужно ускорить и оптимизировать сайт на WordPress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок477 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Нужно ускорить и оптимизировать сайт на WordPress по PageSpeed на сайте используется плагин Элементор+Woocomerce адрес сайта: https://osw.com.ua/

На сайте стоят плагины по оптимизации такие: WebP Express, WebARX, WP Rocket, Smush, Images to WebP

WordPressСайт на WordPress
3 года назад
guest_1571812128342
4 года в сервисе
Был
2 года назад