Правки по сайту (Битрикс)

Нужно довести до ума сайт на Битрикс. Для примера, в ТЗ будут задачи по типу заменить на страницах h2 на h1 с сохранением дизайна, сделать редиректы, поправить ссылки, оптимизировать скорость загрузки сайта, подключить и настроить микроразметку, исправить ошибки в консоли и валидаторе и т.д. В основном задачи не сложные, но их не мало, так что думаю прям углублённые знания битрикса не нужны, главное чтобы выполнено было качественно.

Само ТЗ скину потенциальным исполнителям при общении.

Цену вижу в 5 000 рублей

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