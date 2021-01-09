Требуется разработать php-скрипт который будет скорее всего работать с сайтом на Wordpress через API. Суть скрипта проста, указываем скрипту ID поста и комментарии каждый коммент с новой строки в формате: idпоста-дата-время-комментарий idпоста-дата-время-комментарий idпоста-дата-время-комментарий idпоста-дата-время-комментарий Пример: 14564-1702-1903-Комментарий для какого-либо поста. 11264-1802-1303-Комментарий для какого-либо поста. 14564-1602-1703-Комментарий ...
Кредитный и ипотечный калькулятор для Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен кредитный и ипотечный калькулятор для Wordpress.
Пример:
https://calculator888.ru/kreditnyy-kalkulyator
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