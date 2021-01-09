Связать "Мой склад" и Joomshoping

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка114 просмотров
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Добрый день.

По отзывам вижу Вы уже выполняли подобное задание.

Есть сайт на Joomla + Joomshoping

товары в "Мой склад"

нужно их подружить.

Из "Мой склад" отправлять на сайт:

-новые товары (без фото)

-новые категории

-измененные цены

-остатки по товарам

из сайта в мой склад

- заказы

 

Подскажите, какая будет стоимость?

Заранее спасибо.

Аркадий.

3 года назад
guest_16102122493977
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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