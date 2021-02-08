Сверстать каталог и установить на Woocommerce, настроить xml обмен

$120
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка882 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется поставить woocommerce на сайт status-kvo42.ru (сайт на Wordpress), натянуть на него макеты и настроить обмен через xml.

https://yadi.sk/d/vvDqIHGIBGPADA - тут макеты

Тут документация по интеграции:

https://gifts.ru/txt/1898604

Приоритет отдаю реализации проекта под ключ, однако заявки на отдельную задачу (например, только верстка и натяжка, либо только интеграция) рассматриваю.

WooCommerce
3 года назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
dronsearcher
Григорий 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 года назад
$70
22 дня
Выполнена первая часть задачи, на этом сотрудничество закруглили. По обмену и интеграциям - рекомендую.
Хорошо. С 1-й частью работ я справился, и Заказчик оплатил! Со 2-й - нет. И оплата не была получена, что привычно. Но я доволен, что удалось обобрать крупнейшего поставщика. Задача была интересна, оплата адекватна. Может, ещё и вернёмся к теме.