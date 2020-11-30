dronsearcher

Григорий dronsearcher

 
32 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
Программист

Хoрошо владею многими технологиями программирования.

В частности, wordpress использую больше 10 лет, на уровне написания плагинов и дочерних тем.

Немного Верстаю. Из фигмы и фотошопа, но без фанатизма.

WordPress
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$70
9 баллов
3 года назад
Сверстать каталог и установить на Woocommerce, настроить xml обмен
Выполнена первая часть задачи, на этом сотрудничество закруглили. По обмену и интеграциям - рекомендую.
Хорошо. С 1-й частью работ я справился, и Заказчик оплатил! Со 2-й - нет. И оплата не была получена, что привычно. Но я доволен, что удалось обобрать крупнейшего поставщика. Задача была интересна, оплата адекватна. Может, ещё и вернёмся к теме.
Ответный отзыв
BigWayStudio
Андрей 
32 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$21
10 баллов
3 года назад
Создать функционал подсказок для поля поиска сайт на WP
Всем рекомендую, хороший специалист
Нареканий нет. Несмотря на то, что моя работа не пошла в работу, она была оплачена. Спасибо.
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mrdeath4
36 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$11
5 баллов
3 года назад
Скрипт getresponse API
все ок
Немного денег за небольшую работу. Оплачено.
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Tehnoprud
43 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
7 баллов
3 года назад
Доработка сайта Opencard
Работа выполнена! Плюсы: Работа выполнена, специалист своего дела, на связи Минусы: не объясняет и не хочет объяснять, сказал, что закончил работу, но после проверки специалистом оказалось, что не закончил, пришлось нанимать специалиста хостинга, для контроля выполнения работы. В конечном итоге, сделано все как надо и дал пожизненную гарантию на свою работу) что немаловажно!
Завершили. Безболезненно.
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Веб-программирование
2 отзыва
$999.99/час
от $1от 5 дней
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