Программист
Хoрошо владею многими технологиями программирования.
В частности, wordpress использую больше 10 лет, на уровне написания плагинов и дочерних тем.
Немного Верстаю. Из фигмы и фотошопа, но без фанатизма.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Портфолио
- Монстр98 просмотров
- AMO и другие115 просмотров
- Плагин расписания110 просмотров
- Система доставки IIKO128 просмотров
- Симпатичный сайт67 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
9 баллов
3 года назад
Выполнена первая часть задачи, на этом сотрудничество закруглили. По обмену и интеграциям - рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошо. С 1-й частью работ я справился, и Заказчик оплатил! Со 2-й - нет. И оплата не была получена, что привычно. Но я доволен, что удалось обобрать крупнейшего поставщика. Задача была интересна, оплата адекватна. Может, ещё и вернёмся к теме.
$21
10 баллов
3 года назад
Всем рекомендую, хороший специалист
Ответный отзыв
Нареканий нет. Несмотря на то, что моя работа не пошла в работу, она была оплачена. Спасибо.
$11
5 баллов
3 года назад
все ок
Ответный отзыв
Немного денег за небольшую работу. Оплачено.
$30
7 баллов
3 года назад
Работа выполнена! Плюсы: Работа выполнена, специалист своего дела, на связи Минусы: не объясняет и не хочет объяснять, сказал, что закончил работу, но после проверки специалистом оказалось, что не закончил, пришлось нанимать специалиста хостинга, для контроля выполнения работы. В конечном итоге, сделано все как надо и дал пожизненную гарантию на свою работу) что немаловажно!
Ответный отзыв
Завершили. Безболезненно.
Веб-программирование
2 отзыва
$999.99/час
от $1от 5 дней
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