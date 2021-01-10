Требуется создание плагина для Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка195 просмотров
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Требуется разработать php-скрипт который будет скорее всего работать с сайтом на Wordpress через API.

Суть скрипта проста, указываем скрипту ID поста и комментарии каждый коммент с новой строки в формате:

idпоста-дата-время-комментарий

idпоста-дата-время-комментарий

idпоста-дата-время-комментарий

idпоста-дата-время-комментарий

Пример:

14564-1702-1903-Комментарий для какого-либо поста.

11264-1802-1303-Комментарий для какого-либо поста.

14564-1602-1703-Комментарий для какого-либо поста.

14564-1102-1403-Комментарий для какого-либо поста.

14564-0402-1303-Комментарий для какого-либо поста.

14564-0302-1103-Комментарий для какого-либо поста.

и таким образом будут добавлены к посту 6 комментариев с заданными датами и временем.

Жду Ваши цены и сроки.

WordPress
3 года назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
smls
48 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
3 года назад
$25
1 день
Работа была выполнена очень быстро. Рекомендую Василия как хорошего исполнителя.
Понятная задача, быстрая оплата. Рекомендую.