devgod

Евгений devgod

 
32 годаРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
🔥 Полный цикл веб-разработки от прототипа до продакшена.

Ссылки: Отзывы Портфолио

Связь: telegram What'sApp

✅ Некоторые работы:

https://webscape.site/dev/ege

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https://webscape.site/dev/titova/

https://webscape.site/dev/visit/

https://giftplace.com.ua

https://p-rcenter.edu.ru

https://suvarstroit.ru

Самозанятый, ИП

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При разработке всегда погружаемся в ваш бизнес, изучая важные нюансы и конкурентов, что позволяет сайту действительно работать, а не просто висеть в интернете.

Вы можете быстро бриф https://forms.gle/x2HdE1heNUuAnkQj7 (Это занимает 5 -10 минут) и мы сразу дадим обратную связь и консультацию - это бесплатно.

Почему стоит выбрать меня?

  • Мы не просто рисуем сайты и верстаем как 90% фрилансеров, мы делаем качественный продукт, который достигает своих целей
  • Вы всегда получаете аудит, анализ конкурентов, выявление ЦА
  • Если мы беремся делать сайт "под ключ" будьте уверены, на каждом этапе вас сопровождает профессионал уровня middle-senior, который действительно силен в своей области
  • Наши сайты в топах google и yandex
  • Всегда валидное и качественное отображение на всех устройствах
  • Мы не пропадаем и не срываем сроки
  • Всегда на связи
  • Даем гарантии
Да мы стоим чуточку дороже, чем средний чек на фрилансе, но:

  • Мы не выпускники YouTube -каналов, а разработчики с большим опыт работы над проектами разной направленности.
  • Мы в первую очередь пытаемся услышать клиента и предложить ему действительно качественный продукт.
  • Мы гордимся своими работами и делаем все на результат
  • Мы точно знаем что делаем
  • Мы не пытаемся прыгать выше головы увидев "вкусную цену" и взяв услугу, которую мы раньше никогда не делали, мы реально оцениваем силы, загруженность и возможности
  • Мы не болеем, у нас не отключается внезапно интернет и т.д. Все сроки с учетом форсмажоров, в крайнем случае у нас всегда есть кому подхватить проект.
  • Готовы приехать на встречу, подписать договор.
Спасибо за внимание.
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$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
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Отзывы заказчиков
lenapostma
Елена 
37 летЧехия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
$35
6 баллов
2 года назад
Верстка страницы
Работа была выполнена позже срока
Так вы мне не отвечали от слова совсем)
Ответный отзыв
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$200
10 баллов
2 года назад
Десктоп верстка + адаптация.Срочно
Все супер. Работает дальше
Все супер! Спасибо за доверие!
Ответный отзыв
nevil97
Иван 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$210
10 баллов
2 года назад
Верстка на WordPress
Работу выполняет ответственно, всегда на связи, будем обращаться еще!
Спасибо за доверие, все супер.
Ответный отзыв
maxs1223
Максим 
34 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва(-1)
$100
10 баллов
2 года назад
Сайт на вордпресспо макетам
Отличный исполнитель. Выполнил все под ключь. Начали с верстки в итоге заказали дизайн. грамотный специалист знающий свое дело. Качественный и продуманный дизайн. К доработкам относится с пониманием. Все супер. Продолжаем сотрудничать и будем обращаться еще!.
Все четко, отличный заказчик - рекомендую. Спасибо за доверие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
romadov
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$250
10 баллов
2 года назад
Верстка сайта с нуля
Супер-профессиональная работа от Евгения со сложным проектом! Однозначно рекомендую! Приятно иметь дело с профессионалами своего дела!
Роман тот самый редкий заказчик, который четко знает чего хочет. Спасибо за доверие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
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