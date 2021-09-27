🔥 Полный цикл веб-разработки от прототипа до продакшена.
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Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$35
6 баллов
2 года назад
Работа была выполнена позже срока
Ответный отзыв
Так вы мне не отвечали от слова совсем)
$200
10 баллов
2 года назад
Все супер. Работает дальше
Ответный отзыв
Все супер! Спасибо за доверие!
$210
10 баллов
2 года назад
Работу выполняет ответственно, всегда на связи, будем обращаться еще!
Ответный отзыв
Спасибо за доверие, все супер.
$100
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель. Выполнил все под ключь. Начали с верстки в итоге заказали дизайн. грамотный специалист знающий свое дело. Качественный и продуманный дизайн. К доработкам относится с пониманием. Все супер. Продолжаем сотрудничать и будем обращаться еще!.
Ответный отзыв
Все четко, отличный заказчик - рекомендую. Спасибо за доверие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$250
10 баллов
2 года назад
Супер-профессиональная работа от Евгения со сложным проектом! Однозначно рекомендую! Приятно иметь дело с профессионалами своего дела!
Ответный отзыв
Роман тот самый редкий заказчик, который четко знает чего хочет. Спасибо за доверие. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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