Необходимо опубликовать отзыв о компании в Санкт-Петербурге на Яндекс Картах. Для этого требуется, чтобы автор отзыва проживал в Санкт-Петербурге и имел аккаунт с уровнем знатока города не ниже 6. Отзыв нужно размещать, вводя название компании вручную в поисковой строке Яндекс или в приложении Яндекс.Карты.
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Здравствуйте коллеги))
Есть сайт веб-студии (разработка сайтов, приложений и сервисов), но нет понимания, как рекламироваться (авито, контекст или что-то еще).
Нужен специалист на наш проект
Рассмотрим варианты
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