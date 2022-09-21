Монтаж видео/фотографий.

Имя:Денис

Возраст:15

Место жительства:Украина

Дополнительная информация:быстро улавливаю суть роботы,выполняю все в кратчайшие сроки,качество на достаточном уровне.Занимаюсь видеомонтажом,дизайном,анимацией(легкие 2д анимации),есть опыт на должности менеджер.