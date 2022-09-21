Ya_denyaa

Денис Ya_denyaa

 
18 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Монтаж видео/фотографий.

Имя:Денис

Возраст:15

Место жительства:Украина

Дополнительная информация:быстро улавливаю суть роботы,выполняю все в кратчайшие сроки,качество на достаточном уровне.Занимаюсь видеомонтажом,дизайном,анимацией(легкие 2д анимации),есть опыт на должности менеджер.

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Отзывы заказчиков

Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
$10
10 баллов
3 года назад
Авторские Права на Ютубе - Исправление ошибок у видео
Исполнитель сделал все как мне нужно в короткие сроки - рекомендую
Всё отлично,рекомендую.
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