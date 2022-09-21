Монтаж видео/фотографий.
Имя:Денис
Возраст:15
Место жительства:Украина
Дополнительная информация:быстро улавливаю суть роботы,выполняю все в кратчайшие сроки,качество на достаточном уровне.Занимаюсь видеомонтажом,дизайном,анимацией(легкие 2д анимации),есть опыт на должности менеджер.
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Портфолио
- Анимация50 просмотров
- Анимация23 просмотра
- Видеомонтаж74 просмотра
- Видеомонтаж37 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Исполнитель сделал все как мне нужно в короткие сроки - рекомендую
Ответный отзыв
Всё отлично,рекомендую.