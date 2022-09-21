Требуется найти подходящее видео о странах, соответствующее детским фотообоям. Озвучить каждую страну с подробным описанием достопримечательностей. Примеры материалов будут предоставлены.
Авторские Права на Ютубе - Исправление ошибок у видео
Нужен монтажер который знает как действует АП на ютубе!!! Канал ориентируется на краткие кино пересказы - но прошлые монтажеры не особо знали принцип действия АП на ютубе - посему после загрузки видосов постоянно выскакивают жалобы на АП. Суть заказа - отрезки кадров из фильма которые длиться больше 4 секунд переделать в такие же самые по длительности кадры - по 4 секунды. Вырезки из фильма должны быть в тему и такт пересказу. Прошу иметь ввиду один момент - так как я начинающий ютубер то за 10 пересказов длиною в 6-10 мин готов заплатить не больше 10$. Убедительная просьба - не берите заказ если не уверены в своих силах - я не люблю халтуру!!! Желающим сделать демо монтаж готов прислать один видео пересказ - для тестовой обработки чтобы я мог оценить качество работы.
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