Нужен монтажер который знает как действует АП на ютубе!!! Канал ориентируется на краткие кино пересказы - но прошлые монтажеры не особо знали принцип действия АП на ютубе - посему после загрузки видосов постоянно выскакивают жалобы на АП. Суть заказа - отрезки кадров из фильма которые длиться больше 4 секунд переделать в такие же самые по длительности кадры - по 4 секунды. Вырезки из фильма должны быть в тему и такт пересказу. Прошу иметь ввиду один момент - так как я начинающий ютубер то за 10 пересказов длиною в 6-10 мин готов заплатить не больше 10$. Убедительная просьба - не берите заказ если не уверены в своих силах - я не люблю халтуру!!! Желающим сделать демо монтаж готов прислать один видео пересказ - для тестовой обработки чтобы я мог оценить качество работы.