Авторские Права на Ютубе - Исправление ошибок у видео

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен2 заявки417 просмотров

Нужен монтажер который знает как действует АП на ютубе!!! Канал ориентируется на краткие кино пересказы - но прошлые монтажеры не особо знали принцип действия АП на ютубе - посему после загрузки видосов постоянно выскакивают жалобы на АП. Суть заказа - отрезки кадров из фильма которые длиться больше 4 секунд переделать в такие же самые по длительности кадры - по 4 секунды. Вырезки из фильма должны быть в тему и такт пересказу. Прошу иметь ввиду один момент - так как я начинающий ютубер то за 10 пересказов длиною в 6-10 мин готов заплатить не больше 10$. Убедительная просьба - не берите заказ если не уверены в своих силах - я не люблю халтуру!!! Желающим сделать демо монтаж готов прислать один видео пересказ - для тестовой обработки чтобы я мог оценить качество работы.

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

Ya_denyaa
Денис 
18 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
$10
2 дня
Escrow
Исполнитель сделал все как мне нужно в короткие сроки - рекомендую
Всё отлично,рекомендую.

Заявки фрилансеров

Ya_denyaa
Денис 
18 лет
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
3 года назад
Дмитрий
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад

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