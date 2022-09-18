Требуется смонтировать видео-ролик жилого комплекса с добавлением текстовых вставок и анимации. Ожидается индивидуальный подход к дизайну текста и его интеграции в видео. Приветствуется креативность и опыт в видеомонтаже.
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Необходимо несколько видео отзывов для телеграмм канала/
оплата 1000₽
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