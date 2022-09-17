Собрать ролик

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт20 заявок455 просмотров

Собрать ролик из 10ч (примерно) контента за год и собрать воедино в 1-2 часовой ролик. GoPro + iPhone ( вертикальные и горизонтальные фото и видео). 

частичные титры для знаковых переходов. 

3 года назад
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