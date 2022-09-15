Таргетинг в яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки136 просмотров

Добрый день

Нужен человек, который настроит мне таргетированную рекламу на яндексе. Я делал ее 3 года назад и уже всё забыл, желательно через видео ЗУМ или ватсап ВИДЕО, чтобы я сам настроил по вашим подсказкам.

В гугл не нужно там я уже выхожу в поисковиках нормально, а в яндексе нет. 

3 года назад
Oskar2000
Аскар 
32 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алекс
 
34 года
3 года в сервисе
Был
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