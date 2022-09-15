Ищем девушку или женщину в возрасте 18-35 лет для участия в видеопроекте. Необходимо позирование на диване в босоножках. Съемка осуществляется на профессиональную камеру в 4K качестве. Потребуется снять 7-10 коротких видео для стоков. Обязателен опыт работы актрисой или моделью.
Таргетинг в яндекс
Добрый день
Нужен человек, который настроит мне таргетированную рекламу на яндексе. Я делал ее 3 года назад и уже всё забыл, желательно через видео ЗУМ или ватсап ВИДЕО, чтобы я сам настроил по вашим подсказкам.
В гугл не нужно там я уже выхожу в поисковиках нормально, а в яндексе нет.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $580Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется смонтировать видео длительностью 15 секунд с использованием переходов и эффектов. Необходимо создать динамичное и привлекательное видео для дальнейшего использования.Видеомонтаж42 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется записать и смонтировать несколько видео отзывов для телеграмм канала. Оплата составляет 1000₽. Необходимо учитывать качество и структуру отзывов.Видеомонтаж16 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо смонтировать видео-ролик длительностью 2-3 часа для показа в салоне красоты. Ролик должен включать фотографии работ, короткие видео, прайс и слайды с информацией о салоне под музыкальный ряд. Основное внимание уделить качеству монтажа и синхронизации с аудиодорожкой.Видеомонтаж73 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется создать короткий видеоролик длительностью 10 секунд для рекламы в Telegram-канале. Тематика ролика связана с криптовалютой и деньгами. Важно сделать акцент на привлекательности и информативности для целевой аудитории.Видеомонтаж37 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создание анимированной видео-афиши для мероприятия на основе предоставленных материалов. Пример для вдохновения доступен по ссылке. Ожидается информация о стоимости работы и примеры выполненных проектов.Видеомонтаж12 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем девушек от 20 до 50 лет для записи видео-отзывов. Оплата составляет 1500 рублей за одно видео. Необходимо записать около 5 видео. Подходите, если вы готовы участвовать в проекте.Видеомонтаж15 заявокЗакрыт3 года назад
- $15
Требуется снять 10 видео в формате TikTok или Instagram, демонстрируя работу на ноутбуке. Съемка осуществляется с iPhone 10 или выше. Видео должны начинаться по-разному, показывая открытые сайты и адресные строки. Основная идея:Видеомонтаж16 заявокЗакрыт3 года назад
- $100
Необходимо снять видео с 5 детскими поделками или экспериментами. Съемка должна быть в 4K, на экране видны только руки и фон. Работа включает подбор идей, съемку и обработку трех версий видео: квадратной, вертикальной и горизонтальной. Идеальный кандидат — креативный человек с опытом качественной съемки и наличием соответствующего оборудования.Видеомонтажнет заявокЗакрыт3 года назад