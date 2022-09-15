Добрый день

Нужен человек, который настроит мне таргетированную рекламу на яндексе. Я делал ее 3 года назад и уже всё забыл, желательно через видео ЗУМ или ватсап ВИДЕО, чтобы я сам настроил по вашим подсказкам.

В гугл не нужно там я уже выхожу в поисковиках нормально, а в яндексе нет.