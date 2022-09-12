Анимированная видео-афиша для мероприятия

Необходимо снять видео с 5 детскими поделками или экспериментами. Съемка должна быть в 4K, на экране видны только руки и фон. Работа включает подбор идей, съемку и обработку трех версий видео: квадратной, вертикальной и горизонтальной. Идеальный кандидат — креативный человек с опытом качественной съемки и наличием соответствующего оборудования.