Ищем девушек от 20 до 50 лет для записи видео-отзывов. Оплата составляет 1500 рублей за одно видео. Необходимо записать около 5 видео. Подходите, если вы готовы участвовать в проекте.
Анимированная видео-афиша для мероприятия
Сделать по примеру по ссылке https://www.instagram.com/reel/Cgl-LbwqAIx/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
Все материалы (видео, музыку и тд) предоставляем. Хотелось бы узнать стоимость работы, а также примеры ваших работ. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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