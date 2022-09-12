Нарезать несколько видео с ютуба

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Завершен13 заявок396 просмотров

Нарезать видео по 5-7 секунд 7 городов (вид с верху) для фона на сайте, оставляйте ваш телеграм

3 года назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

Ezzzz4
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$3
1 день
С работой справился на ура, все замечания учел. Крайне рекомендую и сам еще обращусь!
Все отлично, заказчик адекватный, объясняет все четко и понятно, однозначно рекомендую

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Ирина
 
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