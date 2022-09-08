Монтаж видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок457 просмотров

Добрый день! Необходимо видео преобразовать красиво в заставку из мультсериала люди-Икс(1992года)/X-men. Продолжительность видео, как заставка, одна минута. Сроки выполнения 1-2 дня до понедельника (12.09).

Видео загрузим завтра!

Заранее большое спасибо! Очень нуждаемся в Вашей помощи!梁

3 года назад
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