Ищем девушку 22-30 лет для создания 35 коротких роликов по 4-5 секунд с разными эмоциями. Съемка должна проходить вертикально на телефон или видеокамеру с качественным освещением и фиксированной камерой. Средний макияж и привлекательная прическа обязательны. Предоставить один образец для согласования перед съемкой всей серии.
Монтаж видео
Добрый день! Необходимо видео преобразовать красиво в заставку из мультсериала люди-Икс(1992года)/X-men. Продолжительность видео, как заставка, одна минута. Сроки выполнения 1-2 дня до понедельника (12.09).
Видео загрузим завтра!
Заранее большое спасибо! Очень нуждаемся в Вашей помощи!梁
Заявки фрилансеров
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