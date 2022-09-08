Девушка для портретной селфи-съемки

Требуется девушка 22-30 лет привлекательной внешности.

Задача: самостоятельно снять 35 роликов по 4-5 сек каждый с разными эмоциями без разговора на камеру.

Фрилансеры! Предложите заработать вашей жене, сестре, подруге.

Требования:

- съемка на телефон или видеокамеру вертикально (9х16) с разрешением не менее 1080х1920 пикс., не менее 25 fps.

- хорошее освещение и приличный бекграунд (все ролики можно на одном и том же фоне)

- камера должна быть зафиксирована (без тряски в кадре)

- средний макияж (не вечерний, но заметный)

- чистые волосы, привлекательная прическа

Могу заказать на адрес исполнителя кольцевую лампу с держателем телефона и штативом.

Примеры роликов (действия можно повторять отсюда):

https://drive.google.com/drive/folders/12hWBM35XMaz2OThwpYZRtXtKM9DrrM5d?usp=sharing

До съемки всей серии сделать и выслать на согласование один ролик!

Предлагаю продолжительное сотрудничество