Монтаж видео (свадбы)

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Закрыт27 заявок595 просмотров

привет. Ищу человека который мог бы монтироват видео. Чаще всего свадьбы. Может быть, у вас есть примеры таких работ?

3 года назад
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