Ищется моушн видеомонтажер для создания ролика, аналогичного представленному примеру. Необходимо повторить стиль и качество видео, учитывая все детали. Подходящие кандидаты должны иметь опыт в видеомонтаже и знание современных технологий создания моушн графики.
Нужно создать анимацию для обс
в начале композиции загорается пламя по рамке обс , потом бегут из экрана буйволы , потом викинг из фильма какого нить , все пробегает , огонь остается по таймингу но горит ярче Видео https://disk.yandex.ru/i/OVFP6k-5F3wf-Q
Композиция https://disk.yandex.ru/d/VgtjZ1kfz-EAvw
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