Нужно создать анимацию для обс

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт3 заявки960 просмотров

в начале композиции загорается пламя по рамке обс , потом бегут из экрана буйволы , потом викинг из фильма какого нить , все пробегает , огонь остается по таймингу но горит ярче Видео https://disk.yandex.ru/i/OVFP6k-5F3wf-Q

Композиция https://disk.yandex.ru/d/VgtjZ1kfz-EAvw

3 года назад
Just_Game
Вячеслав 
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Был
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Никита
 
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