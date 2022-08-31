Необходимо создать лирик видео на песню, предоставлен аудиотрек и текст. Ожидается качественный видеомонтаж, аналогичный примеру. Подготовьте динамичное и визуально привлекательное видео с текстом песни.
Видео ролик!
Из фотографий и видео нужно сделать презентацию одного спортивного мероприятия! С голосом за кадром.
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