Видео ролик!

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт20 заявок312 просмотров

Из фотографий и видео нужно сделать презентацию одного спортивного мероприятия! С голосом за кадром. 

3 года назад
CosaOstra
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Заявки фрилансеров

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Видеомонтаж
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