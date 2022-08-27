Требуется создать видео ролик из домашних фото и видео материалов для загрузки на YouTube. Материалы будут предоставлены в хронологическом порядке. Рассматривается возможность долгосрочного сотрудничества. Ориентируйтесь на стиль примеров видео.
Видеомонтаж
Создание видеомонтажа и так же рекламы для блогеров или иных организаторов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Видеомонтаж64 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить видеомонтаж 15-минутного художественного фильма, снятого в рамках курсовой работы для ВГИКа. Необходима качественная обработка материала, создание связного и выразительного нарратива.Видеомонтаж45 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Требуется видеомонтаж для двух роликов: добавить логотип и изменить адрес на 'ТЦ Галеон, 2 этаж' и 'ТЦ Армада - открытие в сентябре'. Исходники роликов и логотипа предоставлены. Необходимо подготовить готовые версии, ориентируясь на примеры ранее согласованных работ.Видеомонтаж27 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется записать видео отзыв длительностью 20-60 секунд о успешном прохождении границы. Участники — мужчины и женщины 18-45 лет. Локация: улица или дом. Текст для видео будет предоставлен. Важно говорить естественно, уверенно и не отводить взгляд.Видеомонтаж18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется видеомонтаж для создания обзора футбольного матча. Необходимо обработать 130-150 фрагментов длительностью до 3 минут каждый и собрать итоговое видео длительностью 4-7 минут, исключив интро. Укажите цену и сроки выполнения работы.Видеомонтаж28 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется видеоредактор для обработки фото и видео материалов для социальных сетей Instagram и TikTok. Задачи включают создание привлекательных видео, добавление музыки, эффектов и текстовых заголовков. Частота выхода - 15 роликов в месяц, с возможностью увеличения до 60. Необходимы портфолио, адекватные цены и высокая скорость выполнения заказов.Завершен3 года назад
Требуется выполнить видеомонтаж с созданием тайм-кодов для указанного видео. Необходимо точно указать тайминги и обеспечить понятность для зрителей. Пример работы предоставлен.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется сделать подробные тайм-коды к видео до конца дня. Ссылка на видео предоставлена. Ожидается предложение цены. Пример работы можно найти в закрепе.Завершен3 года назад
Необходимо создать видео-презентацию сайта с использованием шаблона из After Effects. Презентация включает 5 слайдов с демонстрацией мобильной версии. Требуется подготовить 2 версии: квадратную (1000x1000) и для сторис (1920x1080) с музыкой, продолжительностью до 15 секунд. Интересный сайт, акцент на необычности и креативном подходе.Завершен2 года назад
Требуется смонтировать продающее видео для Telegram канала. Задача включает вставку текста под музыку с использованием предоставленного примера. Необходим опыт в видеомонтаже и хорошее чувство стиля.Видеомонтаж56 заявокЗакрыт3 года назад