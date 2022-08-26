Ищется специалист для создания шоурила работ дизайн-студии длительностью 1,5-2 минуты. Потребуется видеомонтаж с использованием имеющихся исходников и работающих сайтов. Сценарий будет написан совместно или предоставлен заказчиком.
Тайм-коды, тайминг к видео
Необходимо сделать подробные тайм коды к видео сегодня до конца дня (цену предлагайте)
видео со ссылке
https://us02web.zoom.us/rec/share/3209jjWZARYJBQi8C1ka5qtbF0Pz3W_bwUMmCHowS5iiYlrPStbW-68cwHgmmwpX.dOnFXavfKbs1cO0c?startTime=1661415003000
пример в закрепе
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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