Необходимо создать видео-презентацию сайта с использованием шаблона из After Effects. Презентация включает 5 слайдов с демонстрацией мобильной версии. Требуется подготовить 2 версии: квадратную (1000x1000) и для сторис (1920x1080) с музыкой, продолжительностью до 15 секунд. Интересный сайт, акцент на необычности и креативном подходе.