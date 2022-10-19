Обработка видео для соцсетей

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен25 заявок516 просмотров

Требуется редактор видео материала

Платформы: Instagram и TikTok

Задачи:

  • Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты
  • Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки
Категория: Фитнес

Сырые фото и видео материалы будут предоставлены мной. С Вас - обработка.

Объемы работ

частота выхода видео роликов: 15 роликов в месяц (есть возможность коллаборации с партнерами, и как следует, увеличение количества роликов до 60 в месяц)

Критерии отбора исполнителя:

Обязательно:

  • Наличие порфтолио работ
  • Адекватные цены
  • Высокая скорость исполнения заказов
Приветсвуется:
  • Генерация собственных идей
  • Знание английского языка
3 года назад
iagot
Игорь 
34 года
8 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

MaxNesterenko
21 год
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$4
2 дня
Escrow
Все отлично! Коммуникация на уровне, сроки и качество тоже.
Четко поставлены задачи как должен выглядеть финальный продукт. Приятная коммуникация и детальное обсуждение задач, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству)

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