Ищется специалист для создания шоурила работ дизайн-студии длительностью 1,5-2 минуты. Потребуется видеомонтаж с использованием имеющихся исходников и работающих сайтов. Сценарий будет написан совместно или предоставлен заказчиком.
Обработка видео для соцсетей
Требуется редактор видео материала
Платформы: Instagram и TikTok
Задачи:
- Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты
- Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки
Сырые фото и видео материалы будут предоставлены мной. С Вас - обработка.
Объемы работ
частота выхода видео роликов: 15 роликов в месяц (есть возможность коллаборации с партнерами, и как следует, увеличение количества роликов до 60 в месяц)
Критерии отбора исполнителя:
Обязательно:
- Наличие порфтолио работ
- Адекватные цены
- Высокая скорость исполнения заказов
- Генерация собственных идей
- Знание английского языка
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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