Обработка видео для соцсетей

Требуется редактор видео материала

Платформы: Instagram и TikTok

Задачи:

Создавать привлекательные видео из фото, накладывать музыку и эффекты

Обрабатывать видео для соцсетей: добавлять музыку и эффекты, накладывать текстовые заголовки

Фитнес

Сырые фото и видео материалы будут предоставлены мной. С Вас - обработка.

Объемы работ

частота выхода видео роликов: 15 роликов в месяц (есть возможность коллаборации с партнерами, и как следует, увеличение количества роликов до 60 в месяц)

Критерии отбора исполнителя:

Обязательно:

Наличие порфтолио работ

Адекватные цены

Высокая скорость исполнения заказов

Приветсвуется: