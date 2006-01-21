Видеомонтажер.

Предоставляю услуги видеомонтажера в программе Adobe Premiere Pro.

Пока что набираюсь отзывами, опытом и портфолио, по этому стоимость работы низкая.

Портфолио находится по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/BQfY8ZJQt8zUSQ

Умею работать с:

Синхронизация аудио с видео

Многокамерный монтаж

Стабилизация уже отснятого видеоматериала

Постановка всевозможных переходов

Работа с футажами

Титры, субтитры и т.д.

Работа со звуком (сведение, удаление шумов, ветра и т.д.)

Цветокоррекция и все что с этим связано

Эффекты, таймлапсы, слайдшоу.

И многое многое другое.

Готов на работу на постоянной основе.

Работа с ИП и Юр.Лицами, могу выписать чек.

Если работа не слишком сложная, то могу сделать за хороший отзыв.

Всего доброго, желаю найти вам хорошего исполнителя!