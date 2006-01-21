IOS6458

Роман IOS6458

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер.

Предоставляю услуги видеомонтажера в программе Adobe Premiere Pro.

Пока что набираюсь отзывами, опытом и портфолио, по этому стоимость работы низкая.

Портфолио находится по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/BQfY8ZJQt8zUSQ

Умею работать с:

  • Синхронизация аудио с видео
  • Многокамерный монтаж
  • Стабилизация уже отснятого видеоматериала
  • Постановка всевозможных переходов
  • Работа с футажами
  • Титры, субтитры и т.д.
  • Работа со звуком (сведение, удаление шумов, ветра и т.д.)
  • Цветокоррекция и все что с этим связано
  • Эффекты, таймлапсы, слайдшоу.
  • И многое многое другое.
Готов на работу на постоянной основе.

Работа с ИП и Юр.Лицами, могу выписать чек.

Если работа не слишком сложная, то могу сделать за хороший отзыв.

Всего доброго, желаю найти вам хорошего исполнителя!

Портфолио