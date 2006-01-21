Видеомонтажер.
Предоставляю услуги видеомонтажера в программе Adobe Premiere Pro.
Пока что набираюсь отзывами, опытом и портфолио, по этому стоимость работы низкая.
Портфолио находится по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/BQfY8ZJQt8zUSQ
Умею работать с:
- Синхронизация аудио с видео
- Многокамерный монтаж
- Стабилизация уже отснятого видеоматериала
- Постановка всевозможных переходов
- Работа с футажами
- Титры, субтитры и т.д.
- Работа со звуком (сведение, удаление шумов, ветра и т.д.)
- Цветокоррекция и все что с этим связано
- Эффекты, таймлапсы, слайдшоу.
- И многое многое другое.
Работа с ИП и Юр.Лицами, могу выписать чек.
Если работа не слишком сложная, то могу сделать за хороший отзыв.
Всего доброго, желаю найти вам хорошего исполнителя!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Видеомонтаж8 просмотров
- Монтаж reels ролика6 просмотров
- Аудиомонтаж видео7 просмотров